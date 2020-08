Schmidt in doppelter Mission

Gabriel Schmidt konnte sich indes nur kurz über den Titel mit Mauthausen freuen. Die Oberösterreicher fertigten den Wr. Athletiksport Club mit 6:0 ab, Schmidt bezwang dabei Christian Trubrig mit 6:4, 6:4. Die Doppelspiele fielen ebenso ins Wasser. Für den Salzburger geht‘s bereits heute weiter. Denn da wartet in Nußdorf am Haunsberg das Halbfinale bei der Landesmeisterschaft gegen Anifs Bernd Kößler. Finalgegner am Nachmittag wäre STC-Youngster Benedikt Emesz, der den topgesetzten Jakob Aichhorn (Anif) mit 7:5, 6:2 schlug.