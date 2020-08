Fußball-Bundesligist Hartberg startete mit einer Niederlage in die Vorbereitung. Die Sensations-Elf von Markus Schopp (Bild Mitte), die im September das allererste Mal in der Klubgeschichte Europacup-Luft schnuppern wird, unterlag in St. Johann/Haide Banik Ostrava (Tch) mit 1:4 (1:2). Während der erste Probegalopp, bei dem Regisseur Rep noch nicht dabei war, in die Hose ging, landeten die Oststeirer zuletzt aber einige Treffer am Transfermarkt.