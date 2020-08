Solo für Herzog bei Premierentitel

Die zweite Salzburger Medaille sicherte Olympiastarter Peter Herzog. Der Marathon-Spezialist nahm nach mehrwöchigem Höhentrainingslager in St. Moritz erstmals über 5000 Meter teil. Und feierte einen Start-Ziel-Sieg in 13:54,25 Minuten. Dem Zweiten Timon Theurer (W) fehlten am Ende 36 Sekunden.