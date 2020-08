Testmöglichkeiten sollen erweitert werden

Die steigende Zahl der Infektionen in Salzburg beobachten die Gesundheitsbehörden genau. Zusammen mit der Landessanitätsdirektion und den Laboren arbeitet Stöckl an einer Erweiterung der Testmöglichkeiten. „Ich denke, die Reisetätigkeiten im In- und Ausland werden mit sich bringen, dass wir noch mehr testen müssen. Wir wollen mehr Möglichkeiten, wo sich Personen vorsorglich und auf eigene Kosten testen lassen können, schaffen.“