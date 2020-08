Sturm beendete sein IFCS-Trainingslager in Bad Waltersdorf mit einem 1:1 gegen die Tschechen von Opava. Im vorletzten Probegalopp vor dem Saisonstart im ÖFB-Cup am 28. August sahen 200 Fans sowie die prominenten „Spione“ ÖFB-Teamchef Franco Foda und Assistent Imre Szabics eine Sturm-Truppe, die etliche Sitzer vergab. Am kommenden Samstag testet die Elf von Neo-Trainer Christian Ilzer gegen den SV Lafnitz (17 Uhr, Lebring).