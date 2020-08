Große Aufregung in Italien

Macht es Barcelona-Star Messi seinem großen Rivalen Cristiano Ronaldo gleich und wechselt von der Primera Division etwa in die Serie A? Ein entsprechender Medienbericht der Sporttageszeitung „Gazzetta dello Sport“ sorgt in Italien seit Wochen für große Aufregung. „SportMediaset“ berichtete zudem davon, dass sich Messi bereits ein Penthouse in Mailand gekauft hat. Die Wohnung liege im Stadtviertel Porta Nueva ganz in der Nähe des Klub-Sitzes. Man darf gespannt sein, ob Messi nach der historischen Demütigung Barcelona nun den Rücken kehrt ...