Nach der Poleposition von Maverick Vinales (Yamaha) in Spielberg scheint sich auch Morbidellis Vorhersage zu bewahrheiten. „Vom Papier her ist Österreich die schlimmste Strecke für Yamaha. Aber ich würde uns hier nicht abschreiben.“ Und so will sich Morbidelli in der MotoGP einen Namen machen. „Vale, Marquez, Dovizioso, das sind schon alles Champions. Ich muss und will dorthin kommen. Dafür investiere ich alles. Ich will mir meinen Platz in der Geschichte erarbeiten.“ Sonntag startet Morbidelli von Startplatz sieben aus ins erste Spielberg-Rennen.