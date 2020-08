Die 19-Jährige fuhr am Freitag gegen 23.45 Uhr mit ihrem Pkw auf der L 1053 von Burgkirchen kommend in Richtung Neukirchen an der Enknach. Auf Höhe Straßenkilometer 6,2 kam sie im Gemeindegebiet von Burgkirchen rechts von der Fahrbahn ab, schlitterte etwa 65 Meter den Straßengraben entlang und kollidierte folglich frontal mit einem Baum.