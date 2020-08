Erst diese Woche wurde bekannt, dass Herzogin Meghan und Prinz Harry erneut umgezogen sind. Von der Villa des Musik-Moguls Tyler Perry in Beverly Hills übersiedelten die beiden royalen Aussteiger bereits im Juli in eine Luxusvilla in Montecito im Promi-Bezirk Santa Barbara. Einen ersten kleinen Einblick in ihr neues Domizil in der Nachbarschaft von Stars wie Oprah Winfrey, Ashton Kutcher und Mila Kunis oder Ellen DeGeneres gab die 39-Jährige nun am Freitag - und ließ dabei durchaus Kritik am britischen Königshaus durchblicken.