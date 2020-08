Welches Gesangstalent von den Fernsehzuschauern am Ende jeder Sendung die wenigsten Stimmen erhält, muss aber ohnedies die Maske heben und die Show verlassen. Neu sind beim Restart diesen Herbst eine Pre- und After-Show, wie am Samstag mitgeteilt wurde: Um 20 Uhr geht es mit Dori Bauer backstage zur Einstimmung, während im Anschluss an die Sendungen um 22.25 Uhr „The Masked Singer Austria - Das Magazin“ geboten wird.