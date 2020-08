Fußball-Bundesligist SKN St. Pölten hat sich in der Offensive mit Alexander Schmidt verstärkt. Möglich wurde dies durch einen Deal mit dem LASK. Die Linzer haben den 22-jährigen Mittelstürmer von Red Bull Salzburg erst am Samstag bis 2023 verpflichtet, diesen aber sofort für ein Jahr nach Niederösterreich verliehen. Schmidt spielte bisher in 55 Matches in den beiden obersten Ligen.