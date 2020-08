Sexy Kurven, jugendliches Aussehen, jede Menge Spaß am Leben: Bei Halle Berrys Geburtstagsgruß an ihre Fans kann man es fast nicht glauben, dass die Oscarpreisträgerin tatsächlich schon 54 Jahre alt ist. Auf einem Longboard flitzt die Hollywood-Beauty eine Straße entlang, trägt dabei nicht mehr als ein T-Shirt und ein Bikini-Höschen und grinst frech in die Kamera.