Zum Start schrillen die Corona-Alarmglocken bereits ziemlich laut! So gab es bereits vor dem Regionalliga-Auftakt die erste Absage. Weil ein Spieler vom steirischen Drittligisten Weiz nach dem Urlaub positiv auf Covid-19 getestet worden ist, musste das Auftaktderby gegen Kalsdorf abgesagt werden. Auch das für Freitag geplante Spiel der 2. Runde in Vöcklamarkt wurde bereits auf 15. September verschoben. „Es wird heuer ganz wichtig sein, dass die Klubs Toleranz und ein flexibles Verständnis untereinander haben“, sagt OÖ-Verbands-Präsident Gerhard Götschhofer. Abwarten, was an diesem Wochenende noch auf die Unterhaus-Klubs zukommt.