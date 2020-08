Der starke Regen am Freitagabend hat in der Südoststeiermark zu zahlreichen Überflutungen im Bereich Fehring und zu einer massiven Hangrutschung in Unterlamm geführt. Der Bereichsfeuerwehrverband zählte 120 Einsätze. Laut der Landesleitzentrale Steiermark waren auch in den Berzirken Weiz und Graz-Umgebung mehrere Keller überflutet und Bäume über die Straßen gestürzt. Auch in Kärnten, Niederösterreich (siehe Video) und im Burgenland richteten Unwetter schwere Schäden an ...