Michael Grabner hat sich am Freitag bereits zum dritten Mal im laufenden Play-off der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL für seine Arizona Coyotes als Torschütze eingetragen. Sein Treffer zum 2:2 war aber letztlich zu wenig, denn sein Team musste sich Colorado Avalanche noch mit 2:3 geschlagen geben. In der „best of seven“-Serie liegt die Grabner-Truppe nun schon 0:2 zurück.