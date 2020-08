Keine Ruhe kehrt derzeit am Kepler Universitätsklinikum in Linz ein! Ein Ärzteschwund auf der internen Krebsstation des Spitals sorgte kürzlich für Aufregung. Am Samstag äußerte sich auch FP-Gesundheitsstadtrat Michael Raml zur Causa. Eine Überprüfung und Optimierung von organisatorischen und strukturellen Gegebenheiten sei notwendig, weil Qualitätssicherung und Patientenversorgung an erster Stelle stehen würden. Er sagt: „Die Sanitäre Aufsicht muss jetzt tätig werden.“