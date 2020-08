Die Zahl der Corona-Infizierten in Oberösterreich ist in den letzten 24 Stunden angestiegen. 51 Neuinfektionen wurden festgestellt, die Gesamtzahl liegt mit Stand Samstag, 12 Uhr, bei 283 Infizierten. Am Freitag wurde eine Reisewarnung für Kroatien verhängt, in Oberösterreich liegt die Gesamtzahl der infizierten Reiserückkehrer mit Stand Samstag, 12 Uhr, bei 257, diese haben 68 Folgefälle ausgelöst.