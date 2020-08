Tennis-Superstar Serena Williams ist im Viertelfinale des WTA-Turniers in Lexington (US-Bundesstaat Kentucky) überraschend ausgeschieden. Die 38-Jährige unterlag ihrer in der Weltrangliste auf Platz 116 geführten Landsfrau Shelby Rogers am Freitag (Ortszeit) nach 2:07 Stunden mit 6:1,4:6,6:7(5).