Schrecklicher Unfall am Freitag in einem Freizeitpark in Steinerkirchen an der Traun! Acht Elfjährige und zwei Begleitpersonen hatten im Rahmen einer Geburtstagsfeier eine Sprunganalge reserviert. Als ein Welser (11) als sechster mit einem Sitzkissen die Flugschanze hinunterrutschte, flog er über das Sicherheitsnetz hinweg und landetete auf der Wiese. Er wurde mit schweren Verletzungen ins Spital geflogen. Die Sprungschanze ist vorerst gesperrt.