In Hamburg entwickelten John Lennon, Paul McCartney und George Harrison in langen Bühnennächten ihre professionellen Fähigkeiten. „In Liverpool aufgewachsen, aber in Hamburg erwachsen geworden“, sollte John Lennon Jahre später über die Lehrjahre der Beatles in Deutschland sagen. Zwischen dem August 1960 und Dezember 1962 spielten die Beatles - bei insgesamt 281 Auftritten und fünf Engagements in vier verschiedenen Clubs - rund 1200 Stunden auf Hamburger Bühnen, bevor sie 1963 ihre Weltkarriere starteten, die in der sogenannten Beatlemania mündete. In Hamburg lernten sie auch ihren späteren Schlagzeuger Ringo Starr kennen und schätzen.