Die Zahl der Corona-Neuinfektionen hat sich in Tirol in der Nacht auf Samstag einmal mehr deutlich erhöht! Seit Freitagabend kamen 28 Fälle dazu. „19 dieser 28 positiven Testungen stehen nach derzeitigem Stand wiederum mit vormaligen Aufenthalten in Balkan-Staaten sowie mit der Somalischen Community in direktem oder indirektem Zusammenhang“, berichtete das Land.