Was war passiert?

Die Gruppe, die mit einem tschechischen Kleinbus unterwegs war, hatte in der Nacht auf Donnerstag auf dem Autobahnparkplatz eine Toilettenpause einlegt. Bei der Weiterfahrt war der betagte Mann nicht mehr auffindbar. Der Chauffeur verständigte daher die in Deutschland lebende Tochter. Gegen 6.20 Uhr traf sie in Begleitung ihres Ehemannes sowie der Tochter und des Schwiegersohns am Parkplatz ein. Gut eine Stunde später fand der Schwiegersohn den Vermissten. Er wurde ins Klinikum Wels geflogen.