Trump: „Was ist besser: ,Schläfriger Joe‘ oder ,Langsamer Joe‘?“

Der offizielle Terminkalender des Präsidenten wurde für den Spitalsbesuch geändert und um einen Aufenthalt in New York ergänzt. Nach der Visite in Manhattan empfing Trump im Trump National Golf Club in Bedminster im US-Bundesstaat New Jersey ihm wohlgesonnene Mitglieder einer New Yorker Polizeigewerkschaft. Diese ließ der Präsident über einen Spitznamen für seinen demokratischen Herausforderer Joe Biden abstimmen.