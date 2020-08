Trotz der Freilassung vieler Gefangener in Weißrussland haben am Freitag erneut Zehntausende Menschen auf dem Unabhängigkeitsplatz in Minsk friedlich gegen Polizeigewalt, Behördenwillkür und die mutmaßliche Fälschung der Präsidentenwahl unter Staatschef Alexander Lukaschenko demonstriert. Auf Bildern war zu sehen, wie Soldaten am Regierungssitz ihre Schilde aus Solidarität mit den Menschen senkten. Frauen schenkten ihnen Blumen. Auf Plakaten stand etwa „Wir sind nicht 20 Menschen, wir sind 16.000“.