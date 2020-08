Politisch korrekten Menschen bleibt beim Mohr im Hemd der Bissen im Hals stecken, da kann der Schokokuchen mit Schlagobers noch so flaumig sein. Denn durch die „Black Lives Matter“-Bewegung in den USA ist die Rassismusdebatte um Lebensmittelbezeichnungen auch zu uns herübergeschwappt. Wie berichtet, ändern immer mehr Firmen in den Vereinigten Staaten Logos mit klischeehafter Darstellung dunkelhäutiger Menschen. So soll die Reispackung von Uncle Ben’s in ihrer aktuellen Form der Geschichte angehören.