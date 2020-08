Fast keine Woche vergeht mehr in Kärnten ohne Tierquälerei. Jetzt musste der Tierschutz Aktiv einen völlig verwahrlosten Mischling übernehmen, der ein Jahr lang in einem Kleintierkäfig eingesperrt war. Der Familienvater hatte das Tier in Ungarn als Spielzeug für seine Kinder angeschafft. Dann wurde der Kleine zu lästig.