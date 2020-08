Negative Premiere für den FC Barcelona in der Champions League! Die Katalanen kassierten im Viertelfinale am Freitag gegen den FC Bayern München vier Tore in einer Halbzeit. Das gab es noch nie. In Halbzeit zwei kam es sogar noch schlimmer: Barca bekam noch vier Gegentore und musste somit erstmals 8(!) Stück einstecken. Dies bedeutete auch die höchste Niederlage in einem Champions-League-Viertelfinale aller Zeiten.