Große Pläne in Graz

Vor Kurzem hat Panahi die Matura am Abendgymnasium abgelegt. „Die Direktorin war meine Heldin, und die Caritas hat mir mit der Nachhilfe sehr geholfen“, sagt die 22-Jährige. Sie schaut nach vorne, hat sich in Graz eingelebt - und will bleiben. Im Oktober beginnt sie mit ihrem Jus-Studium. Als Anwältin will sie sich für andere einsetzen.