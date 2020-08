Endlich tut sich wieder etwas in der Eishockeyliga! So gaben die Graz99ers mit Ben Bowns, Mario Altmann, Tony Cameranesi und Joel Broda die Verpflichtung von vier Spielern bekannt. Drei Legionäre kommen noch. Schon gestern gab’s die Covid-Tests für die Spieler, die ab nun in einer Blase leben. Der Kontakt mit der Außenwelt soll auf Empfehlung stark gemieden werden.