Pompeo kündigte weiters an, dass das Bundesheer in Österreich künftig mit der US-Nationalgarde kooperieren werde, und zwar in Form einer Teilnahme an dem „State Partnership Program“. „Das wird eine großartige Ergänzung zu diesem Programm sein“, erklärte Pompeo und dankte Verteidigungsminister Klaudia Tanner (ÖVP) für ihre Unterstützung bei der Ausarbeitung.