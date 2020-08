DTM-Boss Gerhard Berger plant eine mögliche Fortsetzung der Rennserie ohne BMW. Der zweite DTM-Hersteller Audi hatte Ende April seinen Ausstieg aus dem Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) zum Ende des Jahres angekündigt. „BMW hat am Ende des Tages dieselbe Entscheidung getroffen wie Audi“, sagte Berger in einer Videokonferenz am Freitag.