Betrug bei Präsidentenwahl am Sonntag vermutet

In dem osteuropäischen Land werden die Stimmen gegen den amtierenden Staatschef immer lauter, nachdem dieser laut offiziellen Ergebnissen die Präsidentenwahl in der vergangenen Woche gewonnen habe. Viel spreche aber für einen Wahlbetrug, den der ehemalige Grünen-Abgeordnete Karl Öllinger laut eigenen Angaben als Wahlbeobachter schon vor über 20 Jahren erlebt habe. Er betonte in einer Rede, dass schon damals überall gefälscht wurde, wo dies nur möglich gewesen sei.