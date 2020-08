In der steirischen Landeshauptstadt wird gefeiert, als wäre nichts gewesen: Viele Lokale halten sich nicht an die Corona-Regeln! Sie riskieren damit nicht nur Menschenleben, sondern auch einen zweiten Lockdown für die Gastronomie. Die zuständige Behörde bei der Stadt Graz will den Vorwürfen jetzt nachgehen.