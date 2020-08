„An meiner Unterschrift soll es nicht mangeln“

An diesem Vormittag sind auch jede Menge Fans gekommen. Nicht nur wegen der Wurstsemmel: „Ich habe immer schon den HC Strache gewählt, immer. Es ist mir wurscht, was da jetzt passiert ist, weil bewiesen ist nichts“, so eine Dame, die mit Freude die Unterstützungserklärung für den Antritt unterschreibt. Auch in ihrem Freundeskreis würden alle ein Kreuz für das Team HC Strache machen. Ob alles rund um das Ibiza-Video wurscht ist? Ein Herr: „Wurscht ist gar nix. Aber wenn ich mir andere Skandale anschaue, die vertuscht werden - ist das eine andere Gschicht. An meiner Unterschrift soll es nicht mangeln. Er soll schauen, wie weit er kommt.“