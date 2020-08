„Da muss der Kurz mich schon persönlich anrufen“

Spätabends kommt krone.at noch mit einem deutschen Pärchen ins Reden, das von seinen Erlebnissen am nahen Campingplatz erzählt. Dort seien, wie immer in Lošinj, auch viele Österreicher zugegen. Keineswegs alle aber fahren nach Hause, berichten die beiden. Wofür man auch Verständnis haben müsse. Ein Österreicher habe zum Beispiel gesagt: „Da muss mich der Kurz schon persönlich anrufen, dass ich jetzt heimfahre.“ Wie viele Urlauber noch dieser Meinung sind, wird sich am Ende am Rückreiseverkehr ablesen lassen - und hoffentlich nicht an den Corona-Fallzahlen in Österreich.