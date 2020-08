Die Besucher halten sich an die Corona-Maßnahmen, Angst vor einer Ansteckung haben sie nicht. Die Betreiber versprechen, die Griffe und Sitze der Fahrgeschäfte laufend zu desinfizieren. Bezahlt wird im Familienpark mit „Spaßtalern“. Die immer wieder gereinigten Plastikmünzen sind am Eingang zu erwerben – so soll möglichst wenig Bargeld im Umlauf geraten, die Gefahr vor Corona-Infektionen eingedämmt werden.