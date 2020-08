1,1 Milliarden Euro Auftragsbestand hat Rosenbauer in den Büchern. „Der Markt für Feuerwehrautos ist gut, die Auftragseingänge sind gut“, sagt Vorstandschef Dieter Siegel. Der „Corona-Effekt“ bei den Leondingern wird mit neun Millionen € beziffert. In der Helmfertigung in Pichling wurde die Kurzarbeit verlängert.