Und auch bei Waldhart bekommt man günstig Brot: Seit April ist die Bäckerei bei der neuen App „Too Good To Go“ registriert. Darüber werden Reste vertrieben, die sonst weggeschmissen werden müssten. Nur drei Euro kostet dort ein Sack voll „altem“, der normalerweise zehn Euro wert wäre. Zudem liefert die Bäckerei aus - was sich in Zeiten von Corona als besonders nützlich erwies.