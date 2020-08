Alle 42 GP-Teams sind sich einig, dass die Dorna die Krise mit viel Umsicht bewältigt hat. Manche sagen sogar: besser als die Formel 1. So bekamen die privaten MotoGP-Teams von April bis inklusive Juli monatlich 250.000 Euro ausgeschüttet …

Im GP-Sport sind wir eine kleine, überschaubare Gruppe. Wir standen immer in Kontakt mit Herstellern und Teams. Unser Vertrag mit dem Weltverband FIM läuft bis Ende 2041. Wir können also langfristig planen. Und unser Großaktionär Bridgepoint hat viel Verständnis gezeigt, als wir den Teams über die schwere Zeit ohne Einnahmen hinweggeholfen haben. Auch die Rennställe in der Moto3 und Moto2 wurden entsprechend entschädigt.