Im Schloss Esterházy in Eisenstadt können Familien noch bis 26. August eine spannende Entdeckungsreise durch die historischen Gemäuer unternehmen. Elfen, Kobolde und andere Zauberwesen tollen am 30. August beim großen „Feenreich“-Familienfest herum. „Der Schatz des alten Fischers“ bietet interaktiven Rätselspaß quer durch Podersdorf. Werden an allen sieben Stationen knifflige Aufgaben gelöst, kann so dem Fischer Wenzel geholfen werden. Das Rätselheft kann unter www.podersdorfamsee.at kostenlos runtergeladen werden.