Eltern als Zeugen vor Gericht

Beim dritten Prozesstermin am Freitag mussten die Eltern des tödlich verunglückten jungen Mannes sowie ein Arbeitsinspektor und der damals beim Unfall mitanwesende Montage-Truppleiter vor Richterin Karin Schiffmann am Bezirksgericht Kufstein als Zeugen in dieser tragischen Causa Rede und Antwort stehen. Nach einer vierstündigen, sehr emotionalen Strafverhandlung erging aber letztlich ein Freispruch. Das Gericht begründete diesen im Wesentlichen damit, dass es davon überzeugt ist, dass der angeklagte 62-jährige, sich seit kurzem im Ruhestand befindliche Betriebsleiter der Stadtwerke sehr gewissenhaft war und nicht davon ausgehen konnte, dass der verunfallte junge Mann an diesem Tag einen Masten besteigen würde.