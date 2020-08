Nur einen Tag nachdem die Austrian Airlines eine Kandidatin des Team HC Strache für die Wien-Wahl wegen fragwürdiger Parolen gefeuert haben, ist am Freitagnachmittag mit Petar Knezevic ein Mitstreiter des Ex-FPÖ-Chefs zurückgetreten. Wenige Stunden nachdem er am Donnerstagabend in einem Facebook-Video eine Stellungnahme zu Beleidigungen, die er in einem Video gegen Kanzler Sebastian Kurz ausgesprochen hatte, abgegeben hat.