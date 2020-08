Eine 39-Jährige aus Deutschland lenkte am 14. August 2020 um 8:15 Uhr ihren Pkw mit einem besetzten Pferdeanhänger auf der Enthamer Landesstraße in Fahrtrichtung Kirchberg bei Mattighofen. Bei der „Enthamer-Kreuzung“ kollidierte sie mit einem aus Perwang am Grabensee auf der Siegetshafter Landesstraße in Richtung Mattighofen fahrenden Pkw, gelenkt von einer 44-Jährigen aus dem Bezirk Braunau.