Thema der Sicherheitspolizei

Das Büro von Integrationslandesrat Stefan Kaineder (Grüne) erinnert, dass Tschetschenen in den letzten Jahren schon Schwerpunkt in Oberösterreich waren, was nun wieder intensiviert werde. Das Auftreten solcher „Sittenwächter“, vor allem in Wien, sei „natürlich vollkommen unentschuldbar“, aber ein Thema der Sicherheitspolizei.