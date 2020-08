Coronavirus bleibt Herausforderung zu Schulbeginn

Dass zu Schulbeginn das stundenlange Tragen von Masken für Schüler im Unterricht nicht zumutbar sein wird, räumte Kurz ein. Am Montag werde dazu ein Konzept von Bildungsminister Heinz Faßmann vorgestellt, das die Schulen so lange wie möglich offen halten soll. Momentan könne aber „nicht die Rede davon sein, dass wir die Corona-Maßnahmen wieder zurücknehmen“, so der Bundeskanzler. Immerhin würden die Zahlen steigen, am Freitag lagen sie bei knapp 300 Neuinfektionen in den letzten 24 Stunden. „Die Bevölkerung ist gefordert, vorsichtig zu sein, Abstand zu halten, ihren Beitrag zu leisten“, wiederholte Kurz das Mantra der vergangenen Monate.