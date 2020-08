Hohe Urlauber-Dunkelziffer

Bei den rund 3000 für das Land Kroatien registrierten Reisenden aus Österreich handelt es sich wohl nur um einen Bruchteil der Landsleute, die derzeit in Kroatien urlauben. In aller Regel fahren Österreicher mit dem eigenen Pkw an die kroatischen Strände, an eine Reiseregistrierung wird da nur in den seltensten Fällen gedacht. „Wir gehen davon aus, dass sich ein Zigfaches der offiziell Registrierten in Kroatien befindet“, hieß es seitens des Außenministeriums am Freitagnachmittag.