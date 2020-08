TV-Star Karl Moik nahm ihm das Lampenfieber

Und wieder war es der Möbelzar, der höchstselbst auf der neuen Werbewelle surfte und sein Gesicht in Zeitungen und Fernsehen „katapultierte“. Ganz wie Fotokönig Franz Josef Hartlauer, der sich bei jedem Musikantenstadl ins rechte Kameralicht rückte, setzte auch er auf kluge Eigen-PR. Sprang etwa bei der Eröffnung des Möbelhauses in Liezen wagemutig vom Bungeeturm, gab in unzähligen Rennen Gas auf dem Motorrad und im Rennauto. Die erste Runde am neuen Ring in Spielberg drehte übrigens er - gemeinsam mit dem damaligen Jung-Landesrat Gerhard Hirschmann.