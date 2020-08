„Um so gegen unsere Hausmauer zu krachen, muss man entweder eingeschlafen oder völlig vom Verkehr abgelenkt sein“, ist Werner Schausberger (49), Besitzer des Gasthaus „Zur Linde“ in Steinerkirchen an der Traun, sauer. Am Freitagvormittag donnerte ein Deutscher (56) mit einem Lkw gegen das 500 Jahre alte Gebäude. Dabei wurden Teile der Außenfassade und Torbögen beschädigt.