61 Infizierte in Kärnten

In Kärnten gibt es mit den am Donnerstag bekannt gewordenen Fällen aktuell 61 Infizierte, davon sind drei Personen in stationärer Behandlung. Die Infizierten verteilen sich auf ganz Kärnten, eine auffällige Häufung von Fällen an einem Ort gebe es nicht.