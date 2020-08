Wegen der Pandemie fand das Aufnahmeverfahren heuer unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen und an mehr Standorten als bisher statt. Die Tests der MedUni Wien wurden an den Standorten Messe Wien - wo 1900 Markierungen an das Abstandhalten erinnerten - und Messezentrum Salzburg abgehalten, in Innsbruck waren die Messe Innsbruck, in Graz die Messe Graz und in Linz das Design Center Linz und die Messe Wels die Austragungsorte.